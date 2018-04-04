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«Спартак» оштрафован на 130 тыс. рублей, ЦСКА — на 60 тыс. рублей
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«Спартак» оштрафован на 130 тыс. рублей, ЦСКА — на 60 тыс. рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матчей 24-го тура РФПЛ и 30-го тура ФНЛ.
«Футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 30 тыс. рублей за пиротехнику и на 100 тыс. рублей за оскорбительное скандирование. ЦСКА оштрафован на 60 тыс. рублей за оскорбление третьей команды на матче «Ростов» — ЦСКА.
Запрещён допуск в сектор 8 на домашний стадион команды «Луч-Энергия» на один ближайший домашний матч. Это матч 7 апреля против «Енисея». За оскорбление тренера команды Григоряна. Также назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Данный сектор уже не первый раз оскорблял тренера своей команды. Мы выносили предупреждения, теперь приняли меры", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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