Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матчей 24-го тура РФПЛ и 30-го тура ФНЛ.
«Футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 30 тыс. рублей за пиротехнику и на 100 тыс. рублей за оскорбительное скандирование. ЦСКА оштрафован на 60 тыс. рублей за оскорбление третьей команды на матче «Ростов» — ЦСКА.
Запрещён допуск в сектор 8 на домашний стадион команды «Луч-Энергия» на один ближайший домашний матч. Это матч 7 апреля против «Енисея». За оскорбление тренера команды Григоряна. Также назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Данный сектор уже не первый раз оскорблял тренера своей команды. Мы выносили предупреждения, теперь приняли меры", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.