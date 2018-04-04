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В «Динамо» идет аудит деятельности клуба времен гендиректора Муравьева
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В «Динамо» идет аудит деятельности клуба времен гендиректора Муравьева 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» проводит аудиторскую проверку одноименного футбольного клуба в период деятельности генерального директора Евгения Муравьева, покинувшего свой пост в марте.
— В данный момент в футбольном клубе проводится аудит. Его результаты будут представлены совету директоров, — приводит «Р-Спорт» сообщение пресс-службы ВФСО.
В середине марта совет директоров ФК «Динамо» досрочно прекратил полномочия генерального директора Евгения Муравьева, который занял этот пост в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Сергея Сысоева. Ранее Муравьев занимал аналогичную должность в краснодарской «Кубани».
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