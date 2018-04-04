ВФСО: в ФК «Динамо» идет аудит деятельности клуба времен гендиректора Муравьева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» проводит аудиторскую проверку одноименного футбольного клуба в период деятельности генерального директора Евгения Муравьева , покинувшего свой пост в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФСО.

"В данный момент в футбольном клубе проводится аудит. Его результаты будут представлены совету директоров", — сообщили в пресс-службе ВФСО.

В середине марта совет директоров ФК «Динамо» досрочно прекратил полномочия генерального директора Евгения Муравьева.