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Футболист «Динамо» Ташаев уверен, что может получить шанс сыграть за сборную России на ЧМ
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Футболист «Динамо» Ташаев уверен, что может получить шанс сыграть за сборную России на ЧМ 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Александр Ташаев уверен, что получит шанс сыграть за сборную России на чемпионате мира, если хорошо проведет оставшиеся в сезоне матчи чемпионата страны. Об этом он заявил ТАСС.
В среду игроки «Динамо» пообщались с детьми из школы №2097, вместе с которыми поиграли футбол.
"Уверен, что если хорошо проведу весеннюю часть чемпионата России, то шанс попасть в сборную страны у меня будет. Сыграть на чемпионате мира — мечта любого футболиста. Но с Черчесовым (главным тренером сборной — прим. ТАСС) об этом пока не говорил", — сказал Ташаев.
Также полузащитник заявил, что победа в матче 24-го тура чемпионата России морально поможет команде. «Нам очень нужна была победа над „Арсеналом“, но сейчас у нас начинаются топовые игры с лидерами чемпионата, надеюсь, в этих матчах мы тоже возьмем очки», — рассказал игрок.
23-летний полузащитник отметил, что общение с детьми может сказаться на приросте посещаемости домашних матчей «Динамо». «Общение с детьми прошло очень здорово, ребята очень позитивные. Мы всегда рады принимать участие в таких мероприятиях, приятно видеть, когда дети улыбаются. Надеюсь, это обязательно скажется на посещаемости наших игр в ближайшее время», — сказал Ташаев.
После 24-го тура «Динамо» занимает 11-е место в чемпионате России, следующий матч команда проведет в гостях с московским ЦСКА 9 апреля. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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