«Беневенто» одержал победу над «Вероной»

«Беневенто» одержал уверенную победу над «Вероной» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 25-й минуте счёт в матче открыл защитник Гаэтано Летиция. После перерыва дублем отметился малийский нападающий Шейк Диабате. Он забил на 66-й и 84-й минуте соответственно.

«Беневенто» (13 очков) находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии. «Верона» (22) располагается строчкой выше.