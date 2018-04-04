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«Беневенто» одержал победу над «Вероной»
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«Беневенто» одержал победу над «Вероной» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Беневенто» одержал уверенную победу над «Вероной» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 25-й минуте счёт в матче открыл защитник Гаэтано Летиция. После перерыва дублем отметился малийский нападающий Шейк Диабате. Он забил на 66-й и 84-й минуте соответственно.
«Беневенто» (13 очков) находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии. «Верона» (22) располагается строчкой выше.
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