Казанское «Динамо» вылетело из волейбольной Лиги чемпионов

Женский волейбольный клуб «Динамо» одержал победу над итальянским «Конельяно» со счетом 3-2 в ответном матче «Раунда шести» плей-офф Лиги чемпионов, сообщает ТАСС

Самым результативным игроком матча стала Ирина Воронкова , которая записала на свой счет 20 очков.

Первая встреча завершилась поражением казанской команды со счетом 0:3. В ответной игре россиянки должны были победить итальянцев не более чем в четырех партиях.

Таким образом, по сумме двух встреч «Конельяно» вышел в «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Бухаресте 5-6 мая.

На предварительном этапе турнира «Динамо» заняло первое место в группе С.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд шести». Ответный матч "Динамо" (Казань, Россия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13)