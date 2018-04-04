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Казанское «Динамо» вылетело из волейбольной Лиги чемпионов
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Казанское «Динамо» вылетело из волейбольной Лиги чемпионов 

Газета.Ru 21 минуту назад
Женский волейбольный клуб «Динамо» одержал победу над итальянским «Конельяно» со счетом 3-2 в ответном матче «Раунда шести» плей-офф Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча стала Ирина Воронкова, которая записала на свой счет 20 очков.
Первая встреча завершилась поражением казанской команды со счетом 0:3. В ответной игре россиянки должны были победить итальянцев не более чем в четырех партиях.
Таким образом, по сумме двух встреч «Конельяно» вышел в «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Бухаресте 5-6 мая.
На предварительном этапе турнира «Динамо» заняло первое место в группе С.
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд шести». Ответный матч "Динамо" (Казань, Россия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13)
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