Матч АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» перенесен

Федерация футбола Англии перенесла матч 37-го тура АПЛ между лондонским «Челси» и «Ливерулем», сообщает пресс-служба «красных».

"Игра против «Челси» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» перенесена на 6 мая", — говорится в сообщении.

Встреча была запланирована на 5 мая, однако по неизвестным причинам матч был перенесен на следующий день.

Команда Юргена Клоппа в текущем сезоне национального чемпионата занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 66 очков. Лондонский «Челси» после 31 тура располагается на пятой строчке с 56 очками.

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее Клопп заявил, что чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба.