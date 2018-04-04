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Матч АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» перенесен
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Матч АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» перенесен 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федерация футбола Англии перенесла матч 37-го тура АПЛ между лондонским «Челси» и «Ливерулем», сообщает пресс-служба «красных».
"Игра против «Челси» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» перенесена на 6 мая", — говорится в сообщении.
Встреча была запланирована на 5 мая, однако по неизвестным причинам матч был перенесен на следующий день.
Команда Юргена Клоппа в текущем сезоне национального чемпионата занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 66 очков. Лондонский «Челси» после 31 тура располагается на пятой строчке с 56 очками.
В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Ранее Клопп заявил, что чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба.
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