«Бурса ББСК» обыграла «Олимпиакос» в первом матче финала Кубка вызова

Турецкая команда «Бурса ББСК» в гостях на тай-брейке обыграла греческий «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова со счётом 3:2 (25:17, 25:23, 7:25, 18:25, 15:13). Турецкие волейболистки вели 2:0 после двух стартовых партий, но в третьей провалились и позволили гречанкам перевести игру на тай-брейк, который остался за «Бурсой».

Ответный матч пройдёт 11 апреля в Турции.

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«Олимпиакос» (Греция) — «Бурса ББСК» (Турция) — 2:3 (17:25, 23:25, 25:7, 25:18, 13:15).