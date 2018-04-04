Казанское «Динамо» не сумело выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

После поражения в первом матче «Раунда 6» (0:3) на своей площадке бело-голубым необходимо было выигрывать у итальянского «Конельяно» не более чем в четырёх партиях и надеяться на удачу в «золотом сете».

Хозяйки площадки уверенно взяли первую партию (25:15), а затем отдали две подряд, а с ними и путёвку в финальные матчи. В качестве утешения «Динамо» выиграло матч со счётом 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд 6». Ответный матч

«Динамо» (Казань, Россия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Первый матч — 0:3.