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Казанское «Динамо» не сумело выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов
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Казанское «Динамо» не сумело выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 27 минут назад
После поражения в первом матче «Раунда 6» (0:3) на своей площадке бело-голубым необходимо было выигрывать у итальянского «Конельяно» не более чем в четырёх партиях и надеяться на удачу в «золотом сете».
Хозяйки площадки уверенно взяли первую партию (25:15), а затем отдали две подряд, а с ними и путёвку в финальные матчи. В качестве утешения «Динамо» выиграло матч со счётом 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13).
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд 6». Ответный матч
«Динамо» (Казань, Россия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13).
Первый матч — 0:3.
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