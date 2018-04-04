Стротман: «Мы должны быть безжалостными»

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман оценил перспективы команды в матче с «Барселоной».

"Для нас это особенный матч", — отметил Стротман в интервью Roma TV. «Мы сыграем против более сильной команды, и отдадим всех себя. Я надеюсь, что смогу даже после игры сказать, что это большой вечер».

"Мы хорошо подготовились, но они много забивают и мало пропускают, в особенности дома. Поэтому, если у нас появятся моменты, мы должны быть безжалостными".

Сегодня «Рома» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в первой 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 21:45 МСК.