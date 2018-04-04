Ещё
Стротман: «Мы должны быть безжалостными»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стротман: «Мы должны быть безжалостными» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман оценил перспективы команды в матче с «Барселоной».
"Для нас это особенный матч", — отметил Стротман в интервью Roma TV. «Мы сыграем против более сильной команды, и отдадим всех себя. Я надеюсь, что смогу даже после игры сказать, что это большой вечер».
"Мы хорошо подготовились, но они много забивают и мало пропускают, в особенности дома. Поэтому, если у нас появятся моменты, мы должны быть безжалостными".
Сегодня «Рома» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в первой 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 21:45 МСК.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Аллегри: "Реал" был убийственен в завершающей стадии атак" В следующем туре "Барселона" сможет повторить испанский рекорд "Реал Сосьедада" Божович: "У "Динамо" было гораздо больше желания победить"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку74
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение