«Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» встретился с «Интером». Игра прошла на стадионе «Сан Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений до пяти матчей (три победы и две ничьи), а «Милан» после проигрыша «Ювентусу» (1:3) в прошлом туре впервые в 2018 году не может одержать победу в Серии А на протяжении двух матчей подряд.

«Интер» (59 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (51) — на шестой строчке.