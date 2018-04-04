Ещё
«Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» встретился с «Интером». Игра прошла на стадионе «Сан Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений до пяти матчей (три победы и две ничьи), а «Милан» после проигрыша «Ювентусу» (1:3) в прошлом туре впервые в 2018 году не может одержать победу в Серии А на протяжении двух матчей подряд.
«Интер» (59 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (51) — на шестой строчке.
Чемпионат.com: последние новости
«Спартак» оштрафован на 130 тыс. рублей, ЦСКА — на 60 тыс. рублей Казанское «Динамо» не сумело выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов Алекс Сандро: теперь «Ювентусу» надо сосредоточиться на чемпионате Италии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»10
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку87
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ЦСКА одержал волевую победу над СКА
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение