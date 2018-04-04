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«Милан» — «Интер» — 0:0, «Беневенто» — «Верона» — 3:0, «Торино» — «Кротоне» — 4:1 (обзоры)
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«Милан» — «Интер» — 0:0, «Беневенто» — «Верона» — 3:0, «Торино» — «Кротоне» — 4:1 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 27-го тура чемпионата Италии.
"Милан" — «Интер» — 0:0.
"Беневенто" — «Верона» — 3:0.
"Торино" — «Кротоне» — 4:1.
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