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Лучано Спаллетти: «Сейчас я вижу сильный „Интер“
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Лучано Спаллетти: «Сейчас я вижу сильный „Интер“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался доволен игрой команды в дерби с «Миланом» (0:0). Черно-синие после ничьей в матче 27-го тура занимают четвертое место в турнирной таблице.
— Команда провела хорошую игру, они показали, что знают, что делать, это здорово. Результат придет позднее, — цитирует Football Italia Спаллетти. — Мы провели достойный матч и должны так же провести оставшиеся игры. Раньше я часто критиковал нашу игру, но сейчас я вижу сильный «Интер» и уверен в будущем.
Мне нравится то, что мы делаем на поле. Да, есть моменты, которые можно улучшить.
Милан — Интер
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