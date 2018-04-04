Лучано Спаллетти: «Сейчас я вижу сильный „Интер“

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался доволен игрой команды в дерби с «Миланом» (0:0). Черно-синие после ничьей в матче 27-го тура занимают четвертое место в турнирной таблице.

— Команда провела хорошую игру, они показали, что знают, что делать, это здорово. Результат придет позднее, — цитирует Football Italia Спаллетти. — Мы провели достойный матч и должны так же провести оставшиеся игры. Раньше я часто критиковал нашу игру, но сейчас я вижу сильный «Интер» и уверен в будущем.

Мне нравится то, что мы делаем на поле. Да, есть моменты, которые можно улучшить.

Милан — Интер