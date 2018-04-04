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Спаллетти: «Играя так, мы далеко пойдем»
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Спаллетти: «Играя так, мы далеко пойдем» 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти похвалил команду после матча с «Миланом».
"Я хорошо себя чувствую. Команда показала отличный футбол. Результат же придет после", — приводит слова специалиста Premium Sport. «Сегодня мы показали себя как команда и с таким подходом пойдем далеко. Сейчас наша цель — квалификация в Лигу чемпионов. Если бы мы обыграли „Милан“, но оторвались бы от соперника, но в целом я удовлетворён работой, которую мы проделываем».
"Когда у вас возникают трудности, остаётся два пути: уступить, или продолжать бороться. Мы выбираем второй путь".
В матче 30-го тура «Милан» — «Интер» командам не удалось порадовать болельщиков забитыми мячами (0:0).
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