Спаллетти: «Играя так, мы далеко пойдем»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти похвалил команду после матча с «Миланом».

"Я хорошо себя чувствую. Команда показала отличный футбол. Результат же придет после", — приводит слова специалиста Premium Sport. «Сегодня мы показали себя как команда и с таким подходом пойдем далеко. Сейчас наша цель — квалификация в Лигу чемпионов. Если бы мы обыграли „Милан“, но оторвались бы от соперника, но в целом я удовлетворён работой, которую мы проделываем».

"Когда у вас возникают трудности, остаётся два пути: уступить, или продолжать бороться. Мы выбираем второй путь".

В матче 30-го тура «Милан» — «Интер» командам не удалось порадовать болельщиков забитыми мячами (0:0).