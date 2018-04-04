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«Равенна» обыграла «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова
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«Равенна» обыграла «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова 

Чемпионат.com 1 час назад
Волейболисты итальянской «Равенны» на своей площадке обыграли греческий «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова со счётом 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:23). В каждой из четырёх партий между соперниками шла напряжённая борьба, но гостям удалось взять только один сет.
Ответный матч финала Кубка вызова между «Олимпиакосом» и «Равенной» пройдёт 11 апреля в Греции.
Волейбол. Кубок вызова. Мужчины. Финал. Первый матч
«Равенна» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:23).
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