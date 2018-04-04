«Равенна» обыграла «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова

Волейболисты итальянской «Равенны» на своей площадке обыграли греческий «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова со счётом 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:23). В каждой из четырёх партий между соперниками шла напряжённая борьба, но гостям удалось взять только один сет.

Ответный матч финала Кубка вызова между «Олимпиакосом» и «Равенной» пройдёт 11 апреля в Греции.

Волейбол. Кубок вызова. Мужчины. Финал. Первый матч

«Равенна» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:23).