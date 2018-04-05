Ещё
Хендерсон: «Ливерпуль» извлёк максимальную пользу из атмосферы на матче с «МС»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хендерсон: «Ливерпуль» извлёк максимальную пользу из атмосферы на матче с «МС» 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Sports.ru
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Сити» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Знали, что атмосфера на этом матче будет великолепной. Так и получилось, а «Ливерпуль» смог извлечь из этого максимальную пользу. Во второй половине встречи соперник прибавил, а мы временами садились в оборону глубоко. Игра «Ливерпуля» — это командная работа, с который мы блестяще справились. Каждый что-то привнёс в эту победу. Тем не менее, это был только первый матч.
Сегодня я не совершил много фолов, поэтому обидно, что получил жёлтую карточку и буду вынужден пропустить ответную игру», — цитирует Хендерсона BBC.
Чемпионат.com: последние новости
«Равенна» обыграла «Олимпиакос» в первом финальном матче Кубка вызова «Сахалин» обыграл «Ленинградку» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге «Спартак» оштрафован на 130 тыс. рублей, ЦСКА — на 60 тыс. рублей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити»
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку88
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение