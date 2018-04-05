Хендерсон: «Ливерпуль» извлёк максимальную пользу из атмосферы на матче с «МС»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Сити» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что атмосфера на этом матче будет великолепной. Так и получилось, а «Ливерпуль» смог извлечь из этого максимальную пользу. Во второй половине встречи соперник прибавил, а мы временами садились в оборону глубоко. Игра «Ливерпуля» — это командная работа, с который мы блестяще справились. Каждый что-то привнёс в эту победу. Тем не менее, это был только первый матч.

Сегодня я не совершил много фолов, поэтому обидно, что получил жёлтую карточку и буду вынужден пропустить ответную игру», — цитирует Хендерсона BBC.