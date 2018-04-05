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«Локомотив» проиграл «Перудже» в «Раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов
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«Локомотив» проиграл «Перудже» в «Раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Встреча, прошедшая в Перудже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал диагональный Александар Атанасиевич, набравший 21 очко.
Ответный поединок состоится 11 апреля в Новосибирске.
В параллельных матчах «Любе Чивитанова» обыграл «Трентино» (3:1), а «Закса» одержал победу над «Фридрихсхафеном» (3:2).
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд 6». Первые матчи "Перуджа" (Италия) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:19, 25:21)
"Любе Чивитанова" (Италия) — «Трентино» (Италия) — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 28:26)
"Закса" (Польша) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:2 (25:23, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13)
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