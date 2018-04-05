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Вальверде: «В противостоянии с „Ромой“ еще ничего не решено»
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Вальверде: «В противостоянии с „Ромой“ еще ничего не решено» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над «Ромой» (4:1) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Рома" является хорошей командой. Они отлично играли в начале матча. Нам не удавалось справиться с их прессингом и матч был равный. Во втором тайме игра стала более открытой. «Рома» стала больше рисковать и мы их за это наказали. В итоге мы добились хорошего результата. Но я бы предпочел победить 3:0 вместо 4:1 счет 3:0. Еще ничего не решено", — приводит слова Вальверде Marca.
Ответный матч «Рома» — «Барселона» состоится 11 апреля.
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