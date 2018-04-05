Вальверде: «В противостоянии с „Ромой“ еще ничего не решено»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над «Ромой» (4:1) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Рома" является хорошей командой. Они отлично играли в начале матча. Нам не удавалось справиться с их прессингом и матч был равный. Во втором тайме игра стала более открытой. «Рома» стала больше рисковать и мы их за это наказали. В итоге мы добились хорошего результата. Но я бы предпочел победить 3:0 вместо 4:1 счет 3:0. Еще ничего не решено", — приводит слова Вальверде Marca.

Ответный матч «Рома» — «Барселона» состоится 11 апреля.