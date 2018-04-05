Вальверде: если не создавать моментов, не будет голов. Неважно, кто их забивает

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу над «Ромой» (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов и рассказал, как относится к автоголам, забитым соперниками.

«Если вы не создаёте моментов, у вас не будет голов. И совсем неважно, забиваешь ли ты их сам или кто-то это делает за тебя. Ну а как прикажете поступать?

У «Ромы» хорошая команда, они начали игру очень бодро», — цитирует Вальверде Marca.

Ответный матч между «Ромой» и «Барселоной» состоится 10 апреля в Риме.