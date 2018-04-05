Волейбольный «Локомотив» уступил «Перудже» в первом матче «Раунда 6» Лиги чемпионов

Волейбольный «Локомотив» из Новосибирска в четырех сетах уступил итальянской «Перудже» в выездном матче «Раунда 6» Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком стал диагональный хозяев серб Александар Атанасиевич. В составе российской команды 11 очков набрал Артем Смоляр

Ответный поединок состоится 11 апреля в Новосибирске. Победитель по сумме двух встреч выйдет в «Финал четырех» турнира, который состоится в мае в Казани.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд 6». Первые матчи

«Перуджа» (Италия) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:19, 25:21).