Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Евролиги

"Финал четырех" Евролиги 2018 года пройдет в Белграде. Действующим победителем турнира является турецкий «Фенербахче».

Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед. Команды, занявшие места с первого по четвертое, имеют преимущество своей площадки в плей-офф. Первые поединки 1/4 финала будут сыграны 17 апреля.

Таким образом, в четвертьфиналах сыграют ЦСКА (Россия, первое место в регулярном чемпионате) — Химки (Россия, 8-е), «Фенербахче» (Турция, 2-е) — «Баскония» (Испания, 7-е), «Панатинаикос» (Греция, 3-е) — «Жальгирис» (6-е), «Олимпиакос» (4-е) — «Реал» (5-е).

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