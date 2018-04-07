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Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Евролиги
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Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Евролиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
ТАСС, 7 апреля. По итогам заключительного тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги определились все четвертьфинальные пары плей-офф турнира.
В матчах 30-го тура литовский «Жальгирис» победил в овертайме греческий «Олимпиакос» (86:85), испанская «Валенсия» обыграла израильский «Маккаби» из Тель-Авива (87:84), испанский "Реал" был сильнее немецкого «Бамберга» (106:86).
Таким образом, в четвертьфиналах сыграют ЦСКА (Россия, первое место в регулярном чемпионате) — Химки (Россия, 8-е), «Фенербахче» (Турция, 2-е) — «Баскония» (Испания, 7-е), «Панатинаикос» (Греция, 3-е) — «Жальгирис» (6-е), «Олимпиакос» (4-е) — «Реал» (5-е).
Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед. Команды, занявшие места с первого по четвертое, имеют преимущество своей площадки в плей-офф. Первые поединки 1/4 финала будут сыграны 17 апреля.
"Финал четырех" Евролиги 2018 года пройдет в Белграде. Действующим победителем турнира является турецкий «Фенербахче».
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