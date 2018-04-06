Контрольный матч сборных России и Турции может пройти на стадионе ЦСКА

Товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Турции может состояться на стадионе ЦСКА. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС

Изначально было запланировано, что контрольная встреча пройдет на новом стадионе «Динамо» в комплексе " ВТБ Арена парк" 5 июня.

"В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион.

Главный вариант — это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются. Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира", — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне московское «Динамо» может проводить домашние матчи на новой арене.