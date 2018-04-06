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Контрольный матч сборных России и Турции может пройти на стадионе ЦСКА
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Контрольный матч сборных России и Турции может пройти на стадионе ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Турции может состояться на стадионе ЦСКА. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.
Изначально было запланировано, что контрольная встреча пройдет на новом стадионе «Динамо» в комплексе "ВТБ Арена парк" 5 июня.
"В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион.
Главный вариант — это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются. Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира", — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне московское «Динамо» может проводить домашние матчи на новой арене.
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