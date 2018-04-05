Волейбол. «Локомотив» и «Динамо-Казань» проиграли в Лиге чемпионов

В один день сразу два российских клуба оступились в волейбольной Лиге чемпионов. Один из них свой матч выиграл, но легче от этого не стало.

Итальянцы прибавили, россияне — нет «У меня нет объяснений результату и тому, что происходило на площадке. В первую очередь, нежеланию играть», — резюмировал главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов противостояние с «Факелом» в утешительном турнире чемпионата России за пятое место, завершившееся со счётом 0:3. И с тренером трудно было не согласиться: «Локомотив» действительно играл как-то слишком размеренно, без эмоций.

Понятно, что пятое место — не идеальный стимул, но даже более классные команды готовы подтвердить на своём опыте: нельзя один матч пройти на холостом ходу, чтобы с ходу завестись к следующему. Именно поэтому за «Локо» в преддверии первого матча «Раунда шести» с «Перуджей» было тревожно, несмотря на то что бельгийский «Нолико» удалось пройти в первую очередь именно на эмоциях.

«Локомотив» поначалу, впрочем, сделал всё, чтобы эту тревогу развеять. Старт первой партии матча всё же остался за итальянцами, но гости из России довольно быстро адаптировались к площадке и сумели включиться в борьбу. Концовка сета получилась крайне напряжённой: «Перуджа» вела со счётом 23:21, но «Локомотив» усилиями Куркаева не дал сопернику реализовать сетбол и перевёл игру на больше-меньше. Следующие два розыгрыша также остались за новосибирцами, а потому именно они и праздновали победу в первом сете — 26:24.

Однако на этом позитив для российской команды закончился. «Перуджа» сумела скорректировать свою игру после первого сета и прибавить в атаке, а «Локомотив» — нет. Уже на старте первого периоде Пламен Константинов получил жёлтую карточку за споры с арбитрами. Возможно, наставник пытался взбодрить и разозлить свою команду, но, похоже, лишь заставил её нервничать. И если ко второму техническому тайм-ауту ситуацию ещё можно было исправить — 13:16, то дальше итальянцы, у которых полетела подача, лишь наращивали преимущество — 25:15.

Любопытно, что лучше всего силовая шла у Ивана Зайцева — итальянца русского происхождения. Проблем «Локомотиву» добавляли точные атаки серба Александра Атанасиевича. Показалось, что в третьем периоде у российской команды началась в некотором смысле паника на корабле: к середине сета — 5:11, ко второму тайм-ауту — 10:16, а Константинов уже использовал оба тренерских перерыва. Неудивительно, что спасти партию не удалось — 19:25. В четвёртом сете борьба завязалась вновь, однако прошла по похожему сценарию. Если поначалу «Локо» держался, то в концовке соперник действовал значительно увереннее — 25:21. «Наши волейболисты смогли оправиться от шока в концовке первого сета. В дальнейшем мы были сильнее соперника во всём», — подвёл итог игры менеджер «Перуджи» Стефано Речине. Если он и преувеличил, то совсем чуть-чуть. Однако у «Локо» ещё будет шанс исправить свои ошибки.

Победа — слабое утешение

«В «Уралочке» есть Ксения Парубец , которая играет в современный и быстрый волейбол. Но проблема в том, что в этой команде она одна такая, а в итальянском «Конельяно» абсолютно все играют на таких сумасшедших скоростях», — буквально неделю назад рассказывала «Чемпионату» пасующая казанского «Динамо» Евгения Старцева. Это было не прямое сравнение российского и итальянского соперников команды, а общая оценка уровня чемпионатов Италии и России. В «раунде шести» Лиги чемпионов казанским девушкам пришлось прочувствовать это на себе: первый матч против «Конельяно» завершился разгромом российской команды — 0:3.

Но надежда на выход в «Финал четырёх» у российской команды всё же оставалась. Тренерский штаб провёл работу над ошибками, настроение «Динамо» поднял выход в финал Суперлиги, а родные трибуны должны были придать дополнительных сил в ответном противостоянии. Пожалуй, в стартовых раскладах у казанской дружины было лишь одно слабое место, да и то относительное: в составе не было Элицы Васильевой, но её довольно успешно заменяла Анна Котикова . И поначалу показалось, что «Динамо» способно обеспечить соперницам горячий приём: хозяйки атаковали быстро и мощно, Маммадова и Воронкова раз за разом вколачивали мячи в чужую половину, и не успели итальянки толком прийти в себя, как партия закончилась — 15:25.

Класс команды определяется в том числе и умением гнуть свою линию или, наоборот, сопротивляться сложившимся обстоятельствам. К большому сожалению российских болельщиков, «Динамо» не сумело нарастить давление, а «Конельяно» освоилось на площадке и навязало соперницам тяжёлую и скоростную борьбу.

Во второй партии счёт долгое время был равным, однако в концовке итальянки всё-таки были лучше — 25:21. Увы, но и третья партия осталась за гостями, которые понемногу наращивали своё преимущество. И когда Хилл своей скидкой добыла 25-е очко, судьба всего противостояния была решена — «Динамо» уступило.

Когда турнирная мотивация исчезла, оба тренера дали шанс резервистам. Борьба от этого менее острой не стала, однако казанские девушки в ней оказались сильнее. Атаки Марины Марюхнич первым темпом, практически поставленные на конвейер, помогли «Динамо» выиграть четвёртый сет, а в пятом главным героем стала Анна Котикова, исполнившая три подряд эйса.

Победа в матче — это, конечно, слабое утешение для команды, проигравшей всю серию, но хоть какой-то заряд позитива в преддверии финала Суперлиги. А в женской Лиге чемпионов заключительный этап борьбы за медали впервые за последние три сезона пройдёт без участия российских команд.