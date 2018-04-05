Бернардески может сыграть за «Ювентус» в матче с «Беневенто»

Как информирует Tuttomercatoweb, футболист должен попасть в заявку на ближайший матч чемпионата Италии против «Беневенто». При этом его попадание в стартовый состав маловероятно, но он может выйти на замену. Напомним, Федерико пропустил последние матчи команды из-за травмы.

В текущем сезоне 24-летний Федерико Бернардески провел 26 матчей за «Ювентус» и забил пять мячей при семи голевых передачах. Матч 31-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Ювентус» состоится 7 апреля и начнется в 16:00 по Москве.