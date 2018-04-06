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«Ювентус» может рассмотреть кандидатуру Дешама
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«Ювентус» может рассмотреть кандидатуру Дешама 

Советский спорт 38 минут назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал еще одним кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса» в случае отставки Массимилиано Аллегри, сообщает Calciomercato.com.
49-летний француз играл за «Ювентус» в 1994-1999 годах и трижды побеждал с командой в чемпионате Италии. А в сезоне 1995/1996 в составе команды Дешам выиграл Лигу чемпионов.
Напомним, информация о возможной отставке Аллегри по окончании сезона появилась после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Накануне в Италии сообщили о том, что на должность главного тренера «Ювентуса» претендует Карло Анчелотти.
Добавим, что контракт Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до 2020 года.
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