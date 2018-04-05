Источник назвал имена кандидатов на пост гендиректора «Динамо» 

Заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Федоров и управляющий финансово-имущественным блоком общества «Динамо» Игорь Клочко претендуют на пост генерального директора московского футбольного клуба, сообщает ТАСС.
По информации источников, официально о назначении одного из кандидатов на данную должность будет объявлено 11 апреля на заседании совета директоров бело-голубых.
14 марта 2018 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» объявило об уходе Евгения Муравьева с поста генерального директора футбольного клуба «Динамо».
Отмечается, что данный пост с большей долей вероятности займет Федоров, который также работает гендиректором в хоккейном и ватерпольном клубах бело-голубых.