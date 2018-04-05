В совет директоров «Динамо» вместо Муравьёва войдёт Клочко

Напомним, что 14 марта генеральный директор «Динамо» Муравьёв покинул свою должность. Новый состав совета директоров столичной команды будет выбран 11 апреля на собрании акционеров.

«Динамо» после 24 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги 11-е место.