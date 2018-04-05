В совет директоров «Динамо» вместо Муравьёва войдёт Клочко 

Как стало известно «Чемпионату», управляющий финансово-имущественным блоком Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Игорь Клочко войдёт в совет директоров московского «Динамо» вместо Евгения Муравьёва.
Напомним, что 14 марта генеральный директор «Динамо» Муравьёв покинул свою должность. Новый состав совета директоров столичной команды будет выбран 11 апреля на собрании акционеров.
«Динамо» после 24 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги 11-е место.