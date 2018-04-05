Ещё
В совет директоров «Динамо» вместо Муравьёва войдёт Клочко
Далее:
Читайте также:
Ещё

В совет директоров «Динамо» вместо Муравьёва войдёт Клочко 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Как стало известно «Чемпионату», управляющий финансово-имущественным блоком Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Игорь Клочко войдёт в совет директоров московского «Динамо» вместо Евгения Муравьёва.
Напомним, что 14 марта генеральный директор «Динамо» Муравьёв покинул свою должность. Новый состав совета директоров столичной команды будет выбран 11 апреля на собрании акционеров.
«Динамо» после 24 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги 11-е место.
Чемпионат.com: последние новости
«Спартак» оштрафован на 130 тыс. рублей, ЦСКА — на 60 тыс. рублей Волейбол. «Локомотив» и «Динамо-Казань» проиграли в Лиге чемпионов Хайнкес — первый тренер, одержавший 12 побед подряд в Лиге чемпионов
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»60
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»217
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение