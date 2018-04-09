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ЦСКА — «Динамо». Прогноз Евгения Ловчева
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ЦСКА — «Динамо». Прогноз Евгения Ловчева 

SovSport.Ru 35 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» в рамках двадцать пятого тура российской футбольной Премьер-лиги. Поединок состоится девятого апреля в 19:30 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу армейской команды с сухим счетом.
Мне могут сказать, как это «Динамо» не забьет, если совсем недавно эта команда очень неплохо сыграла против тульского «Арсенала». Но в российской Премьер-лиге никто так не играет в нападении, как, например, недавний соперник «армейцев» лондонский «Арсенал», который очень скрупулезно готовит свои атаки. «Динамо» же, безусловно, этим похвастать не может.
ЦСКА пропустил 4 мяча в Лондоне. И я думаю, это сильно насторожит защитников армейской команды. Коллектив Гончаренко постарается сыграть максимально надежно у своих ворот после такого разгрома в Лиге Европы. Поэтому здесь я отдаю предпочтение ЦСКА.
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