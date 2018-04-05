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В Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу
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В Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд первой лиги зоны «Северо-Запад» пройдут с 6 по 8 апреля в Псковской области, сообщили в Государственном комитете по физической культуре и спорту.
В чемпионате примут участие 10 сильнейших любительских команд СЗФО из Псковской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.
Соревнования пройдут в Пскове, в специализированной Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Барс» и в спортивном клубе СКА.
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