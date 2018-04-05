В Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу

Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд первой лиги зоны «Северо-Запад» пройдут с 6 по 8 апреля в Псковской области, сообщили в Государственном комитете по физической культуре и спорту.

В чемпионате примут участие 10 сильнейших любительских команд СЗФО из Псковской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут в Пскове, в специализированной Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Барс» и в спортивном клубе СКА.