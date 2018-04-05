Ивелин Попов: «Не чувствую себя одним из лучших в „Рубине“

Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов рассказал, как адаптировался в казанской команде, а также поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ с «Ахматом». В казанской команде болгарин играет на правах аренды, а принадлежит «Спартаку»

«У меня изначально не было никаких проблем. Когда я приехал, уже знал многих игроков. Меня приняли хорошо. Я не чувствую себя одним из лучших или что-то такое… Самое главное — принести «Рубину» больше побед.

Все знают, что «Ахмат» — хорошая команда, всегда мотивированная. Всегда тяжело против них играть. Но если выполним все задания нашего главного тренера — выиграем», — цитирует Попова.

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится 7 апреля.