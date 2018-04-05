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Источник: Воробьев останется главным тренером ХК «Динамо»
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Источник: Воробьев останется главным тренером ХК «Динамо» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Воробьев сохранит свой пост в столичной команде. Такое решение будет принято на совете директоров клуба через неделю. Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Динамо» под руководством Воробьева не смогло выйти в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции КХЛ. В середине марта генеральный директор хоккейного клуба Сергей Федоров заявил, что судьба Воробьева решится на совете директоров 3 апреля, однако позже заседание было перенесено.
Заседание и футбольного, и хоккейного «Динамо» пройдет 11 апреля.
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