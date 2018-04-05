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Терюшков назвал девушек из «Торнадо» главными претендентами на 10‑й титул чемпионов РФ
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Терюшков назвал девушек из «Торнадо» главными претендентами на 10‑й титул чемпионов РФ 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что девушки из команды «Торнадо» смогут добиться титула чемпионов России по хоккею в 10-й раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Подмосковный «Торнадо» в гостевом матче Женской хоккейной лиги обыграл сборную команду Свердловской области (СКСО) с разгромным счетом 13:2. Шесть очков на свой счет записала Алевтина Штарева. Теперь в активе хоккеистки 23 шайбы, что позволило ей во второй раз стать лучшим снайпером ЖХЛ.
«Девушки из подмосковного «Торнадо» завершили чемпионат ЖХЛ громкой победой над командой из Свердловской области, продемонстрировав максимальную самоотдачу и волю к победе. Хочется пожелать удачи хоккеисткам команды Алексея Чистякова в первых в истории Лиги играх плей-офф и, конечно, ждем юбилейного, 10-го чемпионства наших девчонок», — сказал Терюшков.
Как уточняется в материале, команда Алексея Чистякова завершила сезон на втором месте, набрав 52 очка. Теперь подмосковный клуб готовится к первому в истории ЖХЛ плей-офф. 10 апреля хоккеистки «Торнадо» проведут первый матч в серии до двух побед с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ответная встреча пройдет 13 апреля в Дмитрове.
ХК «Торнадо» является девятикратным чемпионом России и действующим обладателем титула.
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