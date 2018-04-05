Задай вопрос Дмитрию Хохлову!

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов станет очередным гостем редакции «Чемпионата».

Вы можете присылать свои вопросы игроку на электронный адрес: champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

Хохлов возглавил «Динамо» осенью 2017 года. До этого специалист несколько раз работал с главным составом бело-голубых, тренировал молодёжную команду и дубль «Динамо», а также стоял у руля «Кубани».