Оздоев: после игры будет понятно, на руку ли «Зениту» смена тренера «Краснодара»

«Тренировка с болельщиками — это для меня не ново. Во многих командах бывают открытые для болельщиков занятия. Очень приятно, что фанаты будут наблюдать за тренировочным процессом. Думаю, болельщикам приятно смотреть, как работают ребята.

Настроение хорошее. Наша команда выиграла у «Уфы», несмотря на погодные условия. Ребята проявили характер. Пропускать матчи всегда неприятно, но я в первую очередь переживал за команду. Ни я, ни кто-либо ещё в «Зените» не обращает внимание на то, что у «Краснодара» сменился тренер перед игрой с нами. Такова футбольная жизнь: и игроки меняются, и тренеры уходят. В этом нет ничего необычного. Нам надо выходить, биться и показывать хорошую игру. После игры будет понятно, на руку ли «Зениту» смена главного тренера «Краснодара». Не знаю, что происходит в команде соперника. Но смена тренера — обычный процесс. «Краснодар» — самый предсказуемый соперник? Их результаты доказывают, что это не так.

Пока я не знаю, сыграем ли мы с «Краснодаром» так же, как с «Уфой», с тремя центральными защитниками. Завтра и в день игры тренер детально всё объяснит. Для игрока не проблема перестроиться в схему с тремя центральными защитниками, если он знает, как играть. У нас в команде очень хорошо объясняют схемы. В одном из матчей тренер сказал, что сыграть на позиции левого защитника требуется из тактических соображений. Выступали по схеме 4-4-2, было непросто. Но то время, которое мне было выделено, я сыграл.