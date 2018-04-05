Оздоев: после игры будет понятно, на руку ли «Зениту» смена тренера «Краснодара» 

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев во время открытой для болельщиков тренировки поделился ожиданиями от домашнего матча 25-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (7 апреля), который в преддверии встречи сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова краснодарскую команду возглавил Мурад Мусаев.
«Тренировка с болельщиками — это для меня не ново. Во многих командах бывают открытые для болельщиков занятия. Очень приятно, что фанаты будут наблюдать за тренировочным процессом. Думаю, болельщикам приятно смотреть, как работают ребята.
Настроение хорошее. Наша команда выиграла у «Уфы», несмотря на погодные условия. Ребята проявили характер. Пропускать матчи всегда неприятно, но я в первую очередь переживал за команду. Ни я, ни кто-либо ещё в «Зените» не обращает внимание на то, что у «Краснодара» сменился тренер перед игрой с нами. Такова футбольная жизнь: и игроки меняются, и тренеры уходят. В этом нет ничего необычного. Нам надо выходить, биться и показывать хорошую игру. После игры будет понятно, на руку ли «Зениту» смена главного тренера «Краснодара». Не знаю, что происходит в команде соперника. Но смена тренера — обычный процесс. «Краснодар» — самый предсказуемый соперник? Их результаты доказывают, что это не так.
Пока я не знаю, сыграем ли мы с «Краснодаром» так же, как с «Уфой», с тремя центральными защитниками. Завтра и в день игры тренер детально всё объяснит. Для игрока не проблема перестроиться в схему с тремя центральными защитниками, если он знает, как играть. У нас в команде очень хорошо объясняют схемы. В одном из матчей тренер сказал, что сыграть на позиции левого защитника требуется из тактических соображений. Выступали по схеме 4-4-2, было непросто. Но то время, которое мне было выделено, я сыграл.
Что касается того, что меня не вызвали в сборную России, то такова жизнь. Я работаю, тренируюсь и играю. Тренерский состав сборной решает, кому приезжать в национальную команду», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.