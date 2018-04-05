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Баскетболистки «Енисея» впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата России
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Баскетболистки «Енисея» впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата России 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Баскетболистки красноярского «Енисея» победили подмосковную «Спарту энд К» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и стали последними полуфиналистками турнира.
Матч завершился победой хозяек паркета со счетом 73:68 (23:19, 19:18, 16:13, 15:18). Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу «Енисея». Команда впервые в истории вышла в полуфинал. Самой результативной в составе красноярской команды стала Лаура Сварите, набравшая 17 очков. Наибольшее количество очков подмосковной команде принесла Ивана Дойкич — 22.
В полуфинале плей-офф «Енисей» сыграет с екатеринбургским УГМК, а курское «Динамо» встретится с оренбургской «Надеждой».
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