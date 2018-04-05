Пауревич: «Еврокубки? Для начала нужно занять шестое место»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в эфире клубного канала рассказал о подготовке к матчу 25-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

— Игра против «Арсенала» за шесть очков. Это верное утверждение?

— Конечно, если по турнирной таблице смотреть, это принципиальный матч и за шесть очков. Для нас каждая игра важна, тем более, на выезде. Все знаем, что у нас порой не совсем хорошо получается выступать в гостях, поэтому будем стараться показать хороший результат.

— Чтобы шестое место чемпионата России стало еврокубковым, "Спартак" должен выиграть турнир. Болели ли вы вчера за московскую команду в матче с «Крыльями Советов»?

— Конечно, смотрел. Сначала наша работа — занять шестое место, но это не так просто, как кажется. Еще шесть матчей, и это будет очень интересный этап.

"Уфа" сыграет против «Арсенала» 7 апреля в 19:00.