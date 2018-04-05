Ещё
Пикущак стал главным тренером молодежной футбольной команды «Краснодар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пикущак стал главным тренером молодежной футбольной команды «Краснодар» 

Р-Спорт 5 апреля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист пермского «Амкара» и «Краснодара» Игорь Пикущак сменил Мурада Мусаева на должности главного тренера краснодарской молодежной команды, сообщается на сайте «быков».
Мусаев со следующего сезона возглавит основную команду «Краснодара», а до конца сезона-2017/18 у руля «быков» будет Олег Фоменко.
В системе клуба Пикущак работает с 2017 года. Первый матч молодежная команда «Краснодара» во главе с 35-летним специалистом проведет 7 апреля в Санкт-Петербурге с "Зенитом".
Ранее «Краснодар» объявил, что Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера команды.
Р-Спорт: последние новости
Саммельвуо: отсутствие Полетаева не может быть "алиби" для волейболистов "Кузбасса" Футболисты "Интера" разгромили "Верону" в матче 30-го тура чемпионата Италии Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение