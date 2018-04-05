Пикущак стал главным тренером молодежной футбольной команды «Краснодар» 

Экс-футболист пермского «Амкара» и «Краснодара» Игорь Пикущак сменил Мурада Мусаева на должности главного тренера краснодарской молодежной команды, сообщается на сайте «быков».
Мусаев со следующего сезона возглавит основную команду «Краснодара», а до конца сезона-2017/18 у руля «быков» будет Олег Фоменко.
В системе клуба Пикущак работает с 2017 года. Первый матч молодежная команда «Краснодара» во главе с 35-летним специалистом проведет 7 апреля в Санкт-Петербурге с "Зенитом".
Ранее «Краснодар» объявил, что Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера команды.