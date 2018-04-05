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Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся
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Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся 

LiveSport.Ru 51 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заметил, что его команда пока не мечтает о еврокубках — необходимо выправить сложившуюся ситуации.
«Все пришедшие в межсезонье игроки, приносят пользу команде.
Кто-то раньше начал играть, кто-то позже, кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Все игроки талантливые, наверняка, внесут свой вклад в игру команды.
Мы выиграли последний матч, стало эмоционально легче. «Динамо» поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжелый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона.
О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача «вылезти» из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка.
Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся», — приводит слова тренера пресс-служба РФПЛ.
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