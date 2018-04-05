Хохлов: «О Лиге Европы фантазировать пока не будем»

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Москва Дмитрий Хохлов поделился мнением о месте клуба в турнирной таблице, выходе в Лигу Европы и о приобретенных футболистах.

"Все пришедшие в межсезонье игроки, приносят пользу команде, — говорит Хохлов. — Кто-то раньше начал играть, кто-то позже, кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Все игроки талантливые, наверняка, внесут свой вклад в игру команды".

"Мы выиграли последнюю игру, стало эмоционально легче. «Динамо» поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжёлый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона", — отметил Хохлов.

"О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача «вылезти» из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка. Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся", — добавил главный тренер.