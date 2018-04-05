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Хохлов: «О Лиге Европы фантазировать пока не будем»
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Хохлов: «О Лиге Европы фантазировать пока не будем» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Москва Дмитрий Хохлов поделился мнением о месте клуба в турнирной таблице, выходе в Лигу Европы и о приобретенных футболистах.
"Все пришедшие в межсезонье игроки, приносят пользу команде, — говорит Хохлов. — Кто-то раньше начал играть, кто-то позже, кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Все игроки талантливые, наверняка, внесут свой вклад в игру команды".
"Мы выиграли последнюю игру, стало эмоционально легче. «Динамо» поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжёлый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона", — отметил Хохлов.
"О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача «вылезти» из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка. Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся", — добавил главный тренер.
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