Ходжсон: «Кристал Пэлас» неплохо играет, просто нам не везёт

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился ожиданием от гостевого матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится 7 апреля.

«Мы неплохо играем, если учесть тот факт, что мы играем против топовых клубов чемпионата. Игроки очень неплохо себя показывают, и мне жаль, что у нас не получается взять очки, так как играем мы очень неплохо. Мне не в чем обвинить свою команду», — сказал Ходжсон на пресс-конференции.

«Кристал Пэлас» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице английского первенства.