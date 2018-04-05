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Ходжсон: «Кристал Пэлас» неплохо играет, просто нам не везёт
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Ходжсон: «Кристал Пэлас» неплохо играет, просто нам не везёт 

Чемпионат.com 27 минут назад
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился ожиданием от гостевого матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится 7 апреля.
«Мы неплохо играем, если учесть тот факт, что мы играем против топовых клубов чемпионата. Игроки очень неплохо себя показывают, и мне жаль, что у нас не получается взять очки, так как играем мы очень неплохо. Мне не в чем обвинить свою команду», — сказал Ходжсон на пресс-конференции.
«Кристал Пэлас» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице английского первенства.
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