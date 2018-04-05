СМИ: Аллегри уйдет из «Ювентуса», его заменит Анчелотти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдет из команды в конце сезона, сообщает Corriere dello Sport. В клубе решили устроить реорганизацию после поражения от "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сообщается, что команду возглавит 58-летнего Карло Анчелотти . Ранее он работал в «Ювентусе». С 2009 по 2011 год он провел у руля команды 114 игр и не смог завоевать ни одного трофея.

Кроме того, Анчелотти возглавлял «Реджану», «Парму», «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Баварию». Из мюнхенской команды был уволен в сентябре 2017 года.