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СМИ: Аллегри уйдет из «Ювентуса», его заменит Анчелотти
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СМИ: Аллегри уйдет из «Ювентуса», его заменит Анчелотти 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдет из команды в конце сезона, сообщает Corriere dello Sport. В клубе решили устроить реорганизацию после поражения от "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Сообщается, что команду возглавит 58-летнего Карло Анчелотти. Ранее он работал в «Ювентусе». С 2009 по 2011 год он провел у руля команды 114 игр и не смог завоевать ни одного трофея.
Кроме того, Анчелотти возглавлял «Реджану», «Парму», «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Баварию». Из мюнхенской команды был уволен в сентябре 2017 года.
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