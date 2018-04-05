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«Вакифбанк» вновь разгромил «Волеро» и вышел в «Финал четырёх» женской ЛЧ
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«Вакифбанк» вновь разгромил «Волеро» и вышел в «Финал четырёх» женской ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Турецкий «Вакифбанк» в ответном матче противостояния со швейцарским «Волеро» в «раунде 6» плей-офф женской Лиги чемпионов на своей площадке разгромил соперниц со счётом 3:0. В первом матче турчанки также не отдали швейцаркам ни сета.
Таким образом, «Вакифбанк» вышел в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов, который пройдёт в Бухаресте 5-6 мая. Помимо турецкой команды и хозяек решающей стадии турнира из «Альбы Блаж», за трофей поспорят итальянский «Конельяно» и победитель пары «Новара» (Италия) — «Галатасарай» (Турция).
Женщины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч «Вакифбанк» (Турция) — «Волеро» (Швейцария) — 3:0 (25:12, 25:14, 25:17) первый матч: 3:0.
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