Матс Хуммельс: В субботу мы хотим непременно стать чемпионами

— Мы хотим оставаться в своем ритме. Логичным результатом усилий должна стать победа в чемпионате. Это наша цель. В субботу мы хотим непременно стать чемпионами, желательно своими силами, — приводит слова Хуммельса пресс-служба мюнхенского клуба.

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Добавим, что после 28 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «Шальке 04» на 17 очков. В случае победы в Аугсбурге мюнхенцы математически оформят шестое чемпионство подряд, независимо от результатов других матчей.

Встреча двух команд состоится 7 апреля на стадионе «WWK-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.