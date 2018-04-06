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Матс Хуммельс: В субботу мы хотим непременно стать чемпионами
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Матс Хуммельс: В субботу мы хотим непременно стать чемпионами 

Советский спорт 22 часа назад
Фото: Soccer News
— Мы хотим оставаться в своем ритме. Логичным результатом усилий должна стать победа в чемпионате. Это наша цель. В субботу мы хотим непременно стать чемпионами, желательно своими силами, — приводит слова Хуммельса пресс-служба мюнхенского клуба.
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Добавим, что после 28 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «Шальке 04» на 17 очков. В случае победы в Аугсбурге мюнхенцы математически оформят шестое чемпионство подряд, независимо от результатов других матчей.
Встреча двух команд состоится 7 апреля на стадионе «WWK-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
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