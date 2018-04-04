Тренер ЦСКА Гончаренко: Акинфеев может ждать подвоха от своих и от чужих

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» вспомнил игру, которая состоялась между двумя командами 1 ноября 2006 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда армейцы сыграли с «канонирами» вничью со счетом 0:0.

"Я смотрел ту игру, но все нюансы стерлись из памяти. Помню только, как играли в Москве (17 октября 2006 года ЦСКА обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 — "Газета.Ru" ). В том сезоне феерил Даниэл Карвальо . Это то, что осталось в памяти. А то, что Акинфеев может ждать подвоха и от своих, и от чужих, вы уже слышали. Он должен быть готов спасать наши ворота. Это пошло раньше, чем с 2006 года", — цитирует Гончаренко Sport24.ru.

В победной встрече красно-синих с «Арсеналом» Акинфеев провел свой последний матч, в котором ему удалось не пропустить. После этого голкипер пропускал в 43 играх Лиги чемпионов подряд, прервав серию в домашнем матче против «Бенфики» в рамках группового этапа ЛЧ в сезоне-2017/18.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало — в 22:05 мск.