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Тренер ЦСКА Гончаренко: Акинфеев может ждать подвоха от своих и от чужих
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Тренер ЦСКА Гончаренко: Акинфеев может ждать подвоха от своих и от чужих 

Газета.Ru 4 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» вспомнил игру, которая состоялась между двумя командами 1 ноября 2006 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда армейцы сыграли с «канонирами» вничью со счетом 0:0.
"Я смотрел ту игру, но все нюансы стерлись из памяти. Помню только, как играли в Москве (17 октября 2006 года ЦСКА обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 — "Газета.Ru"). В том сезоне феерил Даниэл Карвальо. Это то, что осталось в памяти. А то, что Акинфеев может ждать подвоха и от своих, и от чужих, вы уже слышали. Он должен быть готов спасать наши ворота. Это пошло раньше, чем с 2006 года", — цитирует Гончаренко Sport24.ru.
В победной встрече красно-синих с «Арсеналом» Акинфеев провел свой последний матч, в котором ему удалось не пропустить. После этого голкипер пропускал в 43 играх Лиги чемпионов подряд, прервав серию в домашнем матче против «Бенфики» в рамках группового этапа ЛЧ в сезоне-2017/18.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало — в 22:05 мск.
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