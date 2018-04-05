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«Аиджал» — «Бенгалуру» — 1:3. Видеообзор матча
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«Аиджал» — «Бенгалуру» — 1:3. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 37 минут назад
В матче первого тура группового этапа Кубка АФК встречались «Аиджал» принимал на своём поле «Бенгалуру». Встреча индийских команд завершилась волевой победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Даниель Сеговиа, Рахул Беке и Даниэль Лаллимпуиа. За «Аиджал» отличился Леонсе Додос.
В матче второго тура группового этапа Кубка АФК «Бенгалуру» на своём поле примет мальдивский «Нью Рэдиент» (10 апреля), а «Аиджал» встретится с бангладешским «Абахани Лимитед» (11 апреля).
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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