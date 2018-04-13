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«Атлетико» сыграет с «Арсеналом» в полуфинале футбольной Лиги Европы
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«Атлетико» сыграет с «Арсеналом» в полуфинале футбольной Лиги Европы 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Испанский «Атлетико» встретится с английским «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Во втором полуфинале французский «Марсель» сыграет с австрийским «Зальцбургом».
Первые матчи состоятся 26 апреля, ответные — 3 мая. Финал пройдет 16 мая в Лионе.
В четвертьфинале «Арсенал» по итогам двух встреч победил ЦСКА (4:1, 2:2), «Марсель» обыграл «Лейпциг» (0:1, 5:2), «Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Лацио» (2:4, 4:1), «Атлетико» победил «Спортинг» (2:0, 0:1).
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