«Атлетико» сыграет с «Арсеналом» в полуфинале футбольной Лиги Европы 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Испанский «Атлетико» встретится с английским «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Во втором полуфинале французский «Марсель» сыграет с австрийским «Зальцбургом».
Первые матчи состоятся 26 апреля, ответные — 3 мая. Финал пройдет 16 мая в Лионе.
В четвертьфинале «Арсенал» по итогам двух встреч победил ЦСКА (4:1, 2:2), «Марсель» обыграл «Лейпциг» (0:1, 5:2), «Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Лацио» (2:4, 4:1), «Атлетико» победил «Спортинг» (2:0, 0:1).