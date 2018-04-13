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Лига Европы: «Арсенал» в полуфинале сразится с мадридским «Атлетико»
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Лига Европы: «Арсенал» в полуфинале сразится с мадридским «Атлетико» 

Вести.Ru 13 апреля 2018
Фото: Soccer News
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. По ее результатам английский «Арсенал» поспорит за выход в финал с испанским «Атлетико». Первый поединок состоится в Лондоне, ответная — в Мадриде.
Отметим, что «канониры» в прошлом раунде выбили из розыгрыша московский ЦСКА. Клуб из столицы Испании на пути к полуфиналу также выбил розыгрыша Лиги Европы еще один российский клуб — на стадии 1/8 финала испанцы были сильнее «Локомотива».
Во второй полуфинальной паре «Марсель» сразится с «РБ Зальцбург».
Первые поединки полуфиналов состоятся 26 апреля, ответные — 3 мая. Финальный матч состоится 16 мая во французском Лионе.
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