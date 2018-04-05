«Галатасарай» стал последним участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов

Турецкий «Галатасарай» на выезде переиграл итальянскую «Новару» со счётом 3:1 в ответном матче «раунда 6» плей-офф женской Лиги чемпионов. 38 оков набрала Неслихан Демир Гюлер.

В первой встрече итальянки были сильнее в пяти партиях. Таким образом, команда из Стамбула одержала победу в противостоянии и вышла в «Финал четырёх», который пройдёт 5-6 мая в Бухаресте. За титул также поспорят румынская «Альба Блаж», итальянский «Конельяно» и турецкий «Вакифбанк».

Женщины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч «Новара» (Италия) — «Галатасарай» (Турция) — 1:3 (26:24, 20:25, 17:25, 19:25) первый матч: 3:2.