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«Галатасарай» стал последним участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов
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«Галатасарай» стал последним участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Турецкий «Галатасарай» на выезде переиграл итальянскую «Новару» со счётом 3:1 в ответном матче «раунда 6» плей-офф женской Лиги чемпионов. 38 оков набрала Неслихан Демир Гюлер.
В первой встрече итальянки были сильнее в пяти партиях. Таким образом, команда из Стамбула одержала победу в противостоянии и вышла в «Финал четырёх», который пройдёт 5-6 мая в Бухаресте. За титул также поспорят румынская «Альба Блаж», итальянский «Конельяно» и турецкий «Вакифбанк».
Женщины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч «Новара» (Италия) — «Галатасарай» (Турция) — 1:3 (26:24, 20:25, 17:25, 19:25) первый матч: 3:2.
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