Ляказетт: «Я вернулся, все отлично»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Это был хороший матч. Я доволен, несмотря на то, что мы пропустил. Я вернулся, все отлично. Хотел сделать хет-трик, так же как и Рэмзи, но я рад и двум мячам. Мы справились с задачей, которая стояла перед матчем. Но теперь нас ждет важный матч в воскресенье. После него будем думать об ответной игре", — приводит слова Ляказетта BBC.

В этом матче 26-летний Ляказетт забил два мяча.