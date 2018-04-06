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Ляказетт: «Я вернулся, все отлично»
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Ляказетт: «Я вернулся, все отлично» 

Soccer News 22 минуты назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Это был хороший матч. Я доволен, несмотря на то, что мы пропустил. Я вернулся, все отлично. Хотел сделать хет-трик, так же как и Рэмзи, но я рад и двум мячам. Мы справились с задачей, которая стояла перед матчем. Но теперь нас ждет важный матч в воскресенье. После него будем думать об ответной игре", — приводит слова Ляказетта BBC.
В этом матче 26-летний Ляказетт забил два мяча.
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