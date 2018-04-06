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Виктор Гончаренко: «Шансы на полуфинал? Сначала — „Динамо“
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Виктор Гончаренко: «Шансы на полуфинал? Сначала — „Динамо“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4) отказался отвечать на вопрос о судействе, передает из Лондона спецкор «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— Есть ли шансы на выход в полуфинал?
— Мы не должны перескакивать. У нас будет следующий матч с «Динамо», надо готовиться к нему. Нам нужно хорошо восстановиться, подготовиться к этой игре, а дальше уже посмотрим.
— Что произошло в первом тайме после гола Головина?
— Мы понимаем, кто нам противостоял. Результат говорит о том, что соперник играл хорошо в атаке. А не то, что произошло с нами.
— Справедлив ли пенальти?
— Разговоры о судействе — это всегда выпуск пара. Смысла делать это нет. Мы должны экономить энергию на следующий матч.
Арсенал — ЦСКА
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