Виктор Гончаренко: «Шансы на полуфинал? Сначала — „Динамо“

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4) отказался отвечать на вопрос о судействе, передает из Лондона спецкор «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

— Есть ли шансы на выход в полуфинал?

— Мы не должны перескакивать. У нас будет следующий матч с «Динамо», надо готовиться к нему. Нам нужно хорошо восстановиться, подготовиться к этой игре, а дальше уже посмотрим.

— Что произошло в первом тайме после гола Головина?

— Мы понимаем, кто нам противостоял. Результат говорит о том, что соперник играл хорошо в атаке. А не то, что произошло с нами.

— Справедлив ли пенальти?

— Разговоры о судействе — это всегда выпуск пара. Смысла делать это нет. Мы должны экономить энергию на следующий матч.

Арсенал — ЦСКА